Presidente de Colombia ordena 'atacar' al ELN ante confinamiento contra civiles

En enero pasado, el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas del orden "atacar" a la guerrilla ELN, que impuso un confinamiento a civiles en zonas bajo su dominio a partir del domingo para realizar ejercicios militares.

La organización rebelde más grande de América ordenó restricciones a la movilidad durante 72 horas mientras se prepara para "defender" al país ante las "amenazas de intervención" del presidente estadounidense Donald Trump.

La policía informó a la AFP sobre la muerte a tiros del conductor de una ambulancia en el municipio de Puerto Santander (este), en la frontera con Venezuela, en el marco de lo que los guerrilleros llaman "paro armado".

Esta medida implica que los civiles no se pueden movilizar por carreteras ni ríos hasta las 11H00 GMT del miércoles en regiones en las que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ejerce la autoridad de facto.

Este domingo el presidente Petro escribió en la red X que dio la orden de "atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza".

Además, solicitó a los colombianos salir "sin miedo". "No nos dejaremos amenazar" por "traquetos (narcotraficantes) vestidos de revolucionarios".

El ejército comunicó que frustró tres intentos del ELN de atentar con explosivos en carreteras de los departamentos de Norte de Santander (este) y Cauca (suroeste).

El ELN, que nació en 1964 inspirada en la revolución cubana, tiene presencia en al menos el 20% de los más de 1.100 municipios de Colombia, de acuerdo con el centro de estudios Insight Crime.

Petro intentó negociar la paz con los rebeldes tras su llegada al poder en 2022, pero los diálogos no tuvieron éxito.

Los guerrilleros, que trafican con cocaína, creen que Estados Unidos planea realizar operativos militares en Colombia como parte de lo que llaman un "plan neocolonial" de Trump.

El mandatario republicano manifestó recientemente que no descarta ataques en suelo colombiano contra laboratorios de la droga.

El propio gobierno de Petro ha tomado esas declaraciones como una amenaza de invasión.