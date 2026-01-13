Presidente cubano afirma que ‘no existen conversaciones’ en curso con EEUU, tras presiones de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

"No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

"Estamos hablando con Cuba", aseguró Trump a bordo del Air Force One el domingo.

El presidente de Estados Unidos había instado más temprano a Cuba desde su red Truth Social a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaran a Nicolás Maduro, el depuesto presidente venezolano aliado del régimen cubano.

"Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente", sostuvo Díaz-Canel en una serie de mensajes en X este lunes.

"Como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica", añadió.

Trump ha subido el tono contra Cuba tras el derrocamiento de Maduro.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", dijo en Truth Social el domingo. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Trump no dio detalles sobre a qué tipo de acuerdo se refiere.

Poco antes de su mensaje dirigido al gobierno cubano, Trump publicó un comentario de un usuario desconocido de la red X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: "¡Suena bien para mí!".