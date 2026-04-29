Presidente de Ecuador acusa a Petro de impulsar una ‘incursión’ guerrillera desde Colombia

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico.

De izq a der. Gustavo Petro, presidente de Colombia y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. / AFP
AFP
29 de abril 2026 - 16:46

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó el miércoles a su par colombiano Gustavo Petro de impulsar una "incursión" guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática entre ambos países.

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico en la frontera común.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población", escribió Noboa en X.

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