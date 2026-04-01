El presidente iraní dice que ataques de EEUU a infraestructura eléctrica son 'un crimen de guerra'

Este miércoles el presidente Donald Trump hablará a los estadounidenses en horario estelar sobre la guerra contra Irán en medio de una dura caída de su aprobación en las encuestas, agitación económica y un efecto dominó diplomático cada vez más grave.

Irán/El presidente de Irán aseguró que los ataques de Israel y Estados Unidos contra la infraestructura eléctrica de su país constituyen "un crimen de guerra", en una carta publicada el miércoles.

"Atacar la infraestructura vital de Irán -incluidas las instalaciones energéticas e industriales- apunta directamente al pueblo iraní", escribió el mandatario Masoud Pezeshkian en la misiva publicada en su página web.

A más de un mes de iniciada la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán pidió un cese al fuego, aunque la República Islámica lo desmintió.

Desde el 28 de febrero, los ataques no cesan en Oriente Medio, apuntando en particular a la infraestructura eléctrica.

"Más allá de constituir un crimen de guerra, esas tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras de Irán", afirmó.

"Generan inestabilidad, e incrementan las pérdidas humanas y los costos económicos y perpetúan los ciclos de tensión, sembrando las semillas de un resentimiento que perdurará durante años", agregó.

En represalia por los golpes en su territorio, Irán ha atacado a Israel, así como a los intereses estadounidenses en el Golfo.

Pezeshkian escribió en su carta que Israel "manipuló" a Estados Unidos para entrar en la guerra, algo que Trump ha negado.

"¿Acaso no es cierto que Israel, al crear una amenaza iraní, trata de distraer la atención del mundo de sus crímenes contra los palestinos?", preguntó Pezeshkian.

"¿Realmente 'Estados Unidos primero' está entre las prioridades actuales del gobierno?", agregó.

Este miércoles el presidente Donald Trump hablará a los estadounidenses en horario estelar sobre la guerra contra Irán en medio de una dura caída de su aprobación en las encuestas, agitación económica y un efecto dominó diplomático cada vez más grave.

El discurso está previsto para las 21H00 (01H00 GMT del jueves).

Previo a su mensaje, Trump dijo que consideraba un cese al fuego sólo cuando reabra el estrecho de Ormuz. El cierre de facto del paso clave para el petróleo ha agitado a la economía global al disparar los precios del crudo.