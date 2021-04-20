Presidente chino participará en cumbre virtual sobre clima que organiza Biden

Pekín/El presidente chino, Xi Jinping, participará en la cumbre virtual sobre el clima que organiza esta semana su homólogo estadounidense, Joe Biden, anunció el miércoles el ministerio chino de Relaciones Exteriores, en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países.

El jefe del Estado chino pronunciará en línea desde Pekín "un discurso importante", dijo el ministerio, unos días después del compromiso de ambos países para "cooperar" sobre el cambio climático.

Biden invitó a una cuarentena de dirigentes mundiales a una cumbre internacional sobre el clima que se realizará por videoconferencia el jueves y viernes.

China y Estados Unidos son los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, causante del calentamiento climático. Su entendimiento es crucial para el éxito de los esfuerzos internacionales destinados a reducir estas emisiones.

Las dos potencias se siguen oponiendo en muchos asuntos. Washington critica por ejemplo la política de Pekín en Hong Kong, Taiwán, el trato a los musulmanes uigures de Xinjiang (noroeste de China) o el comercio.

Pero los dos países se comprometieron el sábado a "cooperar" sobre el cambio climático, tras una visita a Shanghái del emisario estadounidense para el clima, John Kerry, quien se reunió con su homólogo chino Xie Zhenhua.

Las relaciones entre Pekín y Washington se deterioraron fuertemente durante el mandato del expresidente Donald Trump, quien retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Biden optó por el regreso de Estados Unidos a ese pacto.

Gran consumidor de carbón, China es en valores absolutos el primer emisor mundial de gas de efecto invernadero, pero también el país que más invierte en energías renovables.

"No podemos resolver esta crisis climática sin que China esté en la mesa de negociaciones", declaró la semana pasada Kerry, durante su visita a Shanghái.

Pekín ha prometido empezar a reducir sus emisiones de CO2 "antes de 2030" y lograr para 2060 la "neutralidad carbono", es decir, absorber tanto como emite.

La diplomacia china se mofó la semana pasada de la reincorporación de Washington al acuerdo sobre el clima, al asegurar que no se trata de "una vuelta gloriosa" sino de "un mal alumno que vuelve a clase después de haber suspendido un curso".