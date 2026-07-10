Presidente saliente de Perú pide a Fujimori gobernar ‘para todos’

Fujimori agradeció la disposición de la administración saliente para el proceso de transición y la "gentileza" de Balcázar, quien le dio varios consejos.

El presidente saliente de Perú, el izquierdista José María Balcázar, se reunió este jueves con la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien pidió "diálogo permanente" y gobernar "para todos los peruanos".

La líder conservadora derrotó a la izquierda por un estrecho margen en segunda vuelta. Su gobierno, que asumirá a fines de julio, busca dejar atrás una década de inestabilidad política y combatir el aumento de la criminalidad.

"Yo creo que (en) un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decide el país es diálogo permanente entre todos los peruanos", dijo Balcázar junto a Fujimori tras visitarla en su oficina de transición en Lima.

"Le deseo el mejor éxito en el futuro para que gobierne en favor de todos los peruanos sin exclusión alguna", agregó el mandatario, que comanda el país interinamente desde febrero.

Fujimori agradeció la "disposición" de la administración saliente para el proceso de transición y la "gentileza" de Balcázar, quien le dio "varios consejos", afirmó.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso o renunciaron antes de correr la misma suerte.

Fujimori, de 51 años e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tendrá entre sus principales retos el combate a la criminalidad y el estímulo a una economía que crece por debajo de su potencial.

También asumirá un país dividido, donde el legado de Fujimori, fallecido en 2024, aún genera fuerte rechazo en buena parte de la sociedad.

Mientras para algunos su nombre es sinónimo de estabilización de la economía y derrota de las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, sus detractores señalan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Según el escrutinio final, en el balotaje del 7 de junio Keiko Fujimori obtuvo 50,135% de los votos, frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

Los resultados fueron confirmados por la autoridad electoral a fines de junio, tres semanas después de la segunda vuelta.

Heredero político del expresidente Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, Sánchez reconoció esta semana la proclamación de Fujimori como presidenta electa, pero insiste en que la elección estuvo marcada por "irregularidades" en los votos en el exterior.