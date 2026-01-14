El primer ministro francés anuncia una ‘ley de emergencia’ para calmar la ira agrícola

Desde hace semanas, las protestas agrícolas se multiplican en Francia, impulsadas por la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este martes una "ley de emergencia agrícola" para calmar la ira de los agricultores, que protestan con tractores ante el Parlamento contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, entre otros reclamos.

Desde hace semanas, las protestas agrícolas se multiplican en Francia, impulsadas por la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal, y la firma prevista el sábado del acuerdo comercial entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pese a la oposición de Francia.

El martes, más de 350 tractores, según las autoridades, y 500 según los manifestantes, estacionaron ante la Asamblea Nacional (cámara baja), y los agricultores presentes vertieron varias toneladas de papas en el cercano puente de la Concordia, en el centro de la capital.

"La revuelta campesina se reanuda hoy y nos quedaremos aquí hasta que tengamos respuestas. Pedimos ser recibidos por el primer ministro", advirtió en la mañana Damien Greffin, vicepresidente de la FNSEA, primer sindicato agrícola y convocante de la protesta.

Representantes de este sindicato fueron recibidos por consejeros del primer ministro, quien horas después anunció en la red social X una serie de medidas, entre ellas "una ley de emergencia agrícola" para mediados de año.

Sin precisar sus detalles, indicó que tendría como prioridades el agua, la depredación y los medios de producción, respondiendo casi punto por punto a los reclamos de este sindicato agrícola y de sus aliados Jóvenes Agricultores.

La FNSEA quería "una moratoria sobre todos los temas relacionados con el agua" y la "suspensión de la última versión" de la legislación que regula los planes de esparcimiento de fertilizantes, entre otros.

El gobierno ya había anunciado el viernes un paquete de "300 millones de euros" (350 millones de dólares) para el sector, tras las protestas de la semana pasada convocadas por la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola, y la Confederación Campesina.

Pero esos anuncios, que incluían un aumento del número de lobos que pueden matar, no lograron calmar la ira de los agricultores y ganaderos, que expresan su hartazgo por la situación de una profesión enfrentada a dificultades climáticas y económicas.

"Estamos al límite. Llevamos tres años sin generar ingresos en nuestras explotaciones. Los políticos son incapaces de darnos un rumbo", declaró el agricultor Guillaume Moret, de 56 años, ante la Asamblea Nacional.

La firma del acuerdo UE-Mercosur, cuyo impacto temen los agricultores y ganaderos franceses, aumentó la presión sobre el gobierno francés, en minoría desde 2024 y que enfrentará el miércoles dos mociones de censura.