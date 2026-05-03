'Agua sí, oro no', protestan en República Dominicana contra proyecto minero canadiense

La minería en República Dominicana representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). El oro es el principal rubro de exportación.

Sabaneta, República Dominicana/Cientos de dominicanos marcharon en el sur del país el domingo en rechazo de un proyecto de la canadiense GoldQuest para explotar diversos minerales con el aval del gobierno, una protesta que dejó cuatro uniformados heridos.

La minería en República Dominicana representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). El oro es el principal rubro de exportación.

El denominado proyecto Romero se centra en un yacimiento de oro, cobre y plata, con reservas equivalentes a 1,1 millones de onzas valoradas en unos 5 mil millones de dólares a precios actuales, según la GoldQuest Mining Corp.

En su sitio web oficial, GoldQuest celebra el "compromiso" del gobierno dominicano con el avance de Romero, que todavía no tiene autorización de explotación.

El proyecto está ubicado en la Cordillera Central, lejos de la zona turística y cerca de la provincia sureña San Juan, donde sus 143.000 habitantes se dedican principalmente a la ganadería y la agricultura.

Al coro de "agua sí, oro no", cientos de manifestantes se movilizaron el domingo por la tarde con banderas dominicanas desde varios puntos de San Juan hasta la localidad de Sabaneta.

En su llegada a Sabaneta, "individuos" lanzaron "piedras contra el personal de seguridad" en el lugar, informó la jefatura de la policía nacional en un comunicado. Tres policías y un capitán del ejército resultaron heridos a pedradas, agregó.

Las fuerzas del orden dispersaron la manifestación con gases lacrimógenos, constató la AFP.

En Sabaneta se encuentra la principal presa de la provincia: abastece de riego a más de 30,000 hectáreas de cultivo y produce energía hidroeléctrica. Es el agua que el pueblo de San Juan teme que se verá afectada cuando arranque el proyecto.

"El agua es la vida de nosotros. No estamos de acuerdo porque (...) esa agua la van a echar a perder, a dañar", explicó a la AFP Juana Ramón, ama de casa.

Manuel Encarnación, un agricultor de Sabaneta, también está "en contra". "Si explotan eso, nosotros tendríamos que irnos de aquí. Primero muerto que yo estar de acuerdo con que exploten" en la zona, dijo a la AFP.

GoldQuest busca explotar los minerales de forma subterránea, al argumentar un menor impacto ambiental.

"Esa explotación minera no la queremos aquí. Mira lo que pasó en Cotuí", advirtió por su parte Leuri Camarena, agricultor y comerciante.

En Cotuí (centro) queda el proyecto minero más grande del país, a cargo de la canadiense Barrick Gold. Esa explotación ha generado protestas, conflictos por reubicaciones de familias y denuncias de contaminación de aguas y suelos, según la prensa local.

"Aquí se da el arroz, la habichuela, los gandules (frijoles), auyama, plátanos", enumeró Camarena. "¿Si explotan esa mina, que se va a dar aquí? Vamos a comer pólvora".