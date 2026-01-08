Protestas en Mineápolis por la muerte de una mujer a manos de un agente migratorio

Agentes federales se enfrentaron a una multitud de manifestantes lanzando gases pimienta y lacrimógenas junto a unas instalaciones gubernamentales en Fort Snelling.

Policías se enfrentaron a manifestantes que protestaban el jueves en Mineápolis por la muerte de una mujer tiroteada por un agente de inmigración a la que el gobierno de Donald Trump acusó de "terrorismo".

Agentes federales se enfrentaron a una multitud de manifestantes lanzando gases pimienta y lacrimógenas junto a unas instalaciones gubernamentales en Fort Snelling, a las afueras de Mineápolis, según pudo ver un fotógrafo de la AFP.

Los manifestantes gritaban consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los agentes detuvieron a varios manifestantes, entre estos uno que les golpeó con una pancarta de cartón.

La mujer, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos a quemarropa cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes del ICE, quienes se encontraban junto a su auto.

Las imágenes del incidente muestran cómo un agente de migraciones con el rostro cubierto trata de abrir la puerta del auto de la mujer, quien intenta alejarse. En ese momento aparece otro agente, también con el rostro cubierto, que dispara tres veces contra la conductora del SUV Honda Pilot.

El vehículo chocó contra otros autos estacionados en la calle, mientras varios transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

Su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado.

Uno de los testigos del hecho, Brandon Hewitt, dijo a la cadena MS NOW que escuchó "tres disparos".

"La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierta de sangre", dijo otro testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla pero los agentes del ICE lo impidieron.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" en el momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

- "Izquierdista trastornada" -

Trump y su gobierno se apresuraron a afirmar que Good había intentado matar a los agentes, una explicación que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.

"No quiero que disparen a nadie. Tampoco quiero ver a nadie gritando e intentando atropellar a los policías", dijo Trump en una entrevista con The New York Times.

El vicepresidente JD Vance afirmó que la víctima era "una izquierdista trastornada" y que el agente la mató "en legítima defensa".

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump sin el debido entrenamiento.

La Casa Blanca salió el jueves en defensa de los miembros del ICE. "Nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales están siendo objeto de un ataque organizado", declaró la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt.

- "Terrorismo interno" -

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que "cualquier pérdida de vida es una tragedia", pero calificó el incidente de "terrorismo interno" y afirmó que la víctima "había estado acosando y obstaculizando el trabajo (de ICE) durante todo el día".

En su cuenta de X, el departamento afirmó que la víctima había intentado atropellar a un agente y que este hizo "disparos defensivos". Trump también dijo que el agente disparó "en defensa propia".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como "propaganda" y prometió una investigación "completa, justa y rápida".

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El agente que mató a Good fue embestido con un auto por un manifestante en junio, según Noem.

Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que se habían desplegado hasta 2.000 agentes en Mineápolis y sus alrededores para llevar a cabo redadas tras varias denuncias contra migrantes somalíes.