Los puntos de fricción en las negociaciones de alto el fuego entre Irán y EEUU París, Francia

Estados Unidos e Israel también exigen limitaciones al programa de misiles balísticos y el fin del apoyo iraní a grupos aliados como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego y tienen previsto iniciar conversaciones en Pakistán esta semana para alcanzar un acuerdo a más largo plazo, pero persisten importantes puntos de fricción.

Teherán difundió públicamente un plan de diez puntos y afirmó que serviría de base de negociación, aunque una alta fuente de la Casa Blanca aseguró que no es el documento sobre el que trabaja Washington.

El plan presentado por Irán incluye posiciones rechazadas por Estados Unidos. Estos son los puntos clave:

Control del estrecho de Ormuz

En represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán bloqueó casi totalmente el estrecho, por el que transitan parte del petróleo, gas y fertilizantes mundiales, lo que ha sacudido la economía global.

Teherán logró reabrir temporalmente el paso, una victoria reivindicada por el presidente estadounidense Donald Trump, pero exige su control en su plan.

Se desconoce cómo funcionará en la práctica la soberanía iraní sobre el estrecho.

Irán y Omán, que también bordea el paso marítimo y actuó como mediador entre Washington y Teherán, anunciaron en los últimos días conversaciones para concluir un protocolo de supervisión del tráfico.

Según una fuente diplomática iraní, el nuevo mecanismo prevé una tasa de paso organizada en colaboración con Omán, aunque el sultanato no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, el presidente estadounidense declaró que está estudiando un plan para imponer gravámenes en colaboración con Teherán, según la cadena ABC.

La Armada de los Guardianes de la Revolución iraní indicó que los buques deberán seguir dos rutas alternativas, cercanas a las costas iraníes, alegando la posible presencia de “minas” en la ruta habitual.

Los barcos deberán pasar cerca de la isla de Larak, que la revista marítima Lloyd's List apodó el “puesto de peaje de Teherán”.

Alivio de las sanciones

Irán, sometido a duras sanciones por su programa nuclear, exige que estas se levanten.

Donald Trump las restableció durante su primer mandato, tras retirar a Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear de 2015, que contemplaba la reducción de sanciones a cambio de limitaciones al enriquecimiento de uranio.

Estas medidas han asfixiado durante décadas la economía iraní, provocando crisis internas y manifestaciones reprimidas violentamente.

El mandatario estadounidense prometió entonces apoyar a los manifestantes y aseguró que la guerra provocaría el derrocamiento de la república islámica, pero los temas de derechos humanos no figuran en la agenda actual.

Estados Unidos e Israel también exigen limitaciones al programa de misiles balísticos y el fin del apoyo iraní a grupos aliados como Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen.

Sin embargo, ninguno de estos puntos aparece en el plan iraní.

Enriquecimiento de uranio

Trump justificó la guerra acusando a Teherán de estar cerca de fabricar un arma nuclear, una afirmación que no ha sido corroborada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que Irán niega.

Teherán defiende su derecho a un programa nuclear con fines civiles, pero el presidente estadounidense reiteró que no habrá “ningún enriquecimiento”.

También propuso recuperar las reservas iraníes de más de 400 kg de uranio altamente enriquecido, que fueron objetivo de bombardeos en junio de 2025 y que se cree quedaron enterradas.

Ambos países trabajarían juntos para “desenterrar y retirar” lo que Trump calificó como “polvo nuclear”.

El mandatario afirmó que esta cuestión está “perfectamente resuelta” y advirtió que, de no ser así, no habría aceptado el acuerdo.

Los primeros ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero se produjeron cuando Washington exigía a Teherán entregar sus reservas de uranio enriquecido.