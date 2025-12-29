Putin afirma que las tropas rusas ‘avanzan con seguridad’ en Ucrania

El presidente ruso señaló también que la toma de territorios en el Donbás (este) y en las regiones de Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo "conforme al plan".

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el lunes que las fuerzas rusas "avanzan con seguridad" a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, especialmente en las regiones del Donbás, Zaporiyia y Jersón.

Las tropas "avanzan con seguridad, abriendo brechas en las defensas del enemigo. Las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas se repliegan por todas partes, en todo el conjunto de la línea de contacto", declaró Putin durante una reunión sobre la situación en el frente ucraniano retransmitida por televisión.

Tras una reunión este fin de semana en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida, éste se mostró optimista pero evasivo sobre la cercana posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto, el más mortífero acaecido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este lunes que el gobierno ruso coincide con Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final.

En Kiev, el presidente Volodimir Zelenski dijo que Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por 15 años prorrogables, e indicó que él había solicitado un plazo más largo a Trump durante su encuentro en Florida.

Según el presidente ucraniano, estas garantías de seguridad son una condición indispensable para levantar la ley marcial que rige en Ucrania desde que empezó la invasión rusa, en febrero de 2022.