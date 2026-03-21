¿Un régimen ‘diezmado’? Los dirigentes iraníes eliminados en la guerra

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el jueves que Irán está "siendo diezmado" y el ejército israelí lo describió como un "castillo de naipes que se desmorona".

Los ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y a dirigentes de la élite política y militar de la república islámica en tres semanas de guerra. ¿Pero significa eso que el régimen fue "diezmado" como dice Israel?

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el jueves que Irán está "siendo diezmado" y el ejército israelí lo describió como un "castillo de naipes que se desmorona".

Pero varias figuras clave, incluido el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, sobrevivieron y la república islámica se apresuró a remplazar a los liquidados.

Estas son las principales personalidades muertas hasta ahora en la guerra desatada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses:

El guía supremo

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo desde 1989, murió el primer día de la guerra durante un ataque en Teherán en el que también perdieron la vida varios familiares suyos.

Su hijo Mojtaba resultó herido, según Washington, pero sobrevivió y le sucedió como nuevo dirigente. Por el momento no ha sido visto en público.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional

La muerte de Alí Larijani es probablemente la mayor pérdida de la república islámica después de la de Jamenei. Murió el 17 de marzo en un ataque israelí, aparentemente en la región de Teherán, que también costó la vida a varios parientes suyos. Días antes había acudido a una manifestación progubernamental en Teherán.

El comandante jefe de los Guardianes de la Revolución

Mohammad Pakpour, exjefe de las fuerzas terrestres de los Guardianes de la Revolución, llevaba al frente del ejército ideológico de la república islámica desde junio de 2025, fecha en la que sucedió a Hossein Salami, fallecido durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Pakpour murió el primer día de la guerra y fue sustituido por el exministro de Interior y Defensa Ahmad Vahidi.

El asesor del guía supremo

Alí Shamjani, pilar de las fuerzas armadas desde la década de 1980, murió el primer día de la guerra. Recibió un funeral público en Teherán.

El ministro de Inteligencia

Esmail Jatib murió en un ataque israelí en Teherán el 18 de marzo. Llevaba en el cargo desde 2021. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos le acusaban de haber desempeñado un papel clave en la represión de las manifestaciones.

El ministro de Defensa

Aziz Nasirzadeh, veterano de la guerra entre Irán e Irak, también murió en un ataque aéreo el primer día de la guerra.

Altos cargos de los Basij

Gholamreza Soleimani, al mando de los Basij, una milicia formada por voluntarios, murió en un ataque aéreo el 17 de marzo.

Y Esmail Ahmadi, director de inteligencia de los Basij, fue liquidado en un ataque el 16 por la noche.

Portavoz de los Guardianes de la Revolución

Alí Mohammad Naini murió la madrugada del viernes en lo que los Guardianes de la Revolución calificaron de ataque "cobarde" de Estados Unidos e Israel.

Justo antes de que se confirmara su muerte, la agencia de noticias Fars publicó una nota en la que citaba a Naini, quien afirmaba que la producción de misiles de Irán continuaba a pesar de la guerra.

El jefe de la oficina militar del guía supremo

Mohammad Shirazi murió el primer día de la guerra. Su trabajo consistía en coordinar las diferentes ramas de las fuerzas de seguridad en la oficina del líder supremo.

Jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas

Abdolrahim Mousavi, muerto el primer día de la guerra, era jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas desde junio de 2025, después de la muerte de su predecesor Mohammad Bagheri durante la guerra de 12 días.