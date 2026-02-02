República Dominicana informa reanudación de vuelos con Venezuela

Los vuelos a Dominicana se suman a otras rutas que vuelven a Venezuela tras un período de aislamiento, consecuencia de una alerta estadounidense que cerró de facto todo el espacio aéreo.

República Dominicana autorizó el lunes la reconexión aérea con Venezuela, suspendida desde julio de 2024, en medio de la reapertura internacional que impulsa el gobierno interino de Caracas que asumió tras la caída de Nicolás Maduro.

El anuncio sigue a la reanudación de servicios consulares que informó el domingo la cancillería venezolana.

Venezuela rompió relaciones con República Dominicana el 29 de julio de 2024, tras cuestionamientos a la reelección de Maduro.

Los vuelos entre ambos países -muy cotizados para llegar a Miami- fueron igualmente suspendidos.

Delcy Rodríguez -que sustituyó en el poder a Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense- ha hecho acercamientos con Washington y otros países.

La Junta de Aviación Civil dominicana "aprobó la reactivación de las operaciones de pasajeros, carga y correo" tras un "acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos", informó en un comunicado, que no informa la fecha en que se retomarán los vuelos.

Venezuela aún no se pronunció oficialmente.

Los vuelos a Dominicana se suman a otras rutas que vuelven a Venezuela tras un período de aislamiento, consecuencia de una alerta estadounidense que cerró de facto todo el espacio aéreo.

El presidente Donald Trump había desplegado entonces una flota de buques de guerra en el Caribe y asomaba el escenario de operación militar directa en Venezuela.

El presidente dominicano, Luis Abinader, es aliado de Trump y en noviembre permitió a Estados Unidos utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas como parte de la presión contra el gobierno de Maduro.