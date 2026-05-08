El riesgo del brote de hantavirus para la población es 'absolutamente bajo', insiste OMS

El crucero Hondius, que pertenece a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, donde se produjo un brote de hantavirus entre los pasajeros, había partido el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

Ginebra, Suiza/El riesgo de propagación del hantavirus para la población es "absolutamente bajo", aseguró el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Este último subrayó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

"No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara (...) No se trata de un nuevo Covid", insistió.

El crucero Hondius, que pertenece a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, donde se produjo un brote de hantavirus entre los pasajeros, había partido el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

Actualmente se dirige a Tenerife, en las islas Canarias, donde se le espera el domingo.

La OMS había contabilizado el jueves un total de ocho casos vinculados a este foco, tres de ellos confirmados (un fallecido y dos enfermos).