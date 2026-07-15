Hasta el 45% de los riesgos de demencia podrían prevenirse o retrasarse, afirma la OMS

Se trata de un conjunto de enfermedades que afectan el cerebro y deterioran progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Hasta el 45 % de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse si se reducen factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la contaminación del aire, el sedentarismo y el aislamiento social, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La demencia es actualmente la séptima causa de muerte en el mundo y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.

Se trata de un conjunto de enfermedades que afectan el cerebro y deterioran progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Factores de riesgo modificables

En sus nuevas directrices, la OMS señala que hasta el 45 % del riesgo de desarrollar demencia está relacionado con factores que pueden prevenirse o controlarse, entre ellos:

Consumo de tabaco.

Consumo excesivo de alcohol.

Aislamiento social.

Inactividad física.

Contaminación atmosférica.

Enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado.

Más de 57 millones de personas viven con demencia

Según la OMS, más de 57 millones de personas padecen demencia en el mundo y casi 10 millones de nuevos casos se diagnostican cada año.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente y representa entre el 60 % y el 70 % de todos los casos.

"No se trata de un problema lejano; nos afecta a todos", afirmó Devora Kestel, directora del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OMS.

La prevención, la mejor estrategia

La organización recordó que, aunque la demencia es más común en personas mayores de 65 años, no es una consecuencia inevitable del envejecimiento.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el conocimiento científico sobre la enfermedad ha avanzado significativamente.

"Hoy sabemos más que nunca sobre los factores que influyen en el riesgo de demencia, y estas directrices convierten ese conocimiento en acciones concretas", señaló.

Debido a que no existe una cura ni un tratamiento ampliamente accesible que modifique la evolución de la enfermedad, la OMS considera que la prevención es la herramienta más eficaz para reducir el número de casos en el futuro.

Las principales recomendaciones

Entre las medidas propuestas por la OMS destacan:

Controlar enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto.

como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Reducir la exposición a la contaminación ambiental.

Mantener una vida físicamente activa.

Favorecer la estimulación cognitiva y el entrenamiento mental, especialmente en personas con deterioro cognitivo leve.

y el entrenamiento mental, especialmente en personas con deterioro cognitivo leve. Reducir el consumo de tabaco y alcohol.

Evitar el aislamiento social.

Un impacto económico millonario

La OMS también subrayó que invertir en la prevención tendría un importante beneficio económico.

Actualmente, la demencia genera un costo estimado de 1,3 billones de dólares al año para la economía mundial, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a cuidados no remunerados brindados por familiares y amigos.

"Comprender los factores de riesgo y tomar medidas para prevenir la demencia puede mejorar la salud y la calidad de vida, ayudando a las personas a vivir más tiempo, con mayor independencia y mejor salud", concluyó la organización.