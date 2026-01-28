Rubio espera que EEUU tendrá 'pronto' presencia diplomática en Venezuela

Washington, Estados Unidos/El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera contar "pronto” con presencia diplomática estadounidense en Venezuela, tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

“Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática”, declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esa presencia diplomática permitirá tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (…) sino también con miembros de la sociedad civil y de la oposición, añadió.

Información en desarrollo