Rusia acusa a EEUU de 'asfixiar' a Cuba en plena crisis energética

Moscú, Rusia/Rusia acusó el lunes a Estados Unidos de aplicar "medidas asfixiantes" contra Cuba, un aliado tradicional de Moscú, en plena crisis energética en la isla caribeña, agravada por las sanciones estadounidenses.

"La situación en Cuba es realmente crítica", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

"Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética, anunció el domingo a la AFP un ejecutivo de una compañía europea.

Según esta fuente, la medida obligará a las compañías que operan rutas de largo recorrido a efectuar una "escala técnica" en los vuelos de regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno.

El gobierno cubano anunció el viernes una batería de medidas de emergencia, entre ellas la semana laboral de cuatro días y el teletrabajo en las administraciones y empresas estatales, así como restricciones en la venta de combustible, para hacer frente a la crisis energética.

También se anunció una reducción de los servicios de autobuses y trenes entre provincias, así como el cierre de determinados establecimientos turísticos.

Tras haber cortado los envíos desde Venezuela a raíz de la captura de Maduro el 3 de enero, Donald Trump firmó la semana pasada un decreto que indica que Estados Unidos podría imponer aranceles a los países que venden petróleo a La Habana.

Asimismo, Trump aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejará de hacerlo.

Para justificar su política, Washington invoca una "amenaza excepcional" que, según afirma, representa Cuba, situada a solo 150 km de las costas de Florida. La Habana dice que Trump los quiere "asfixiar".

