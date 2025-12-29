Rusia acusa a Ucrania de lanzar drones contra una residencia oficial de Putin

Moscú, Rusia/Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial de Vladimir Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo, y anunció que "revisará" su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este "ataque terrorista".

En un comunicado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó 91 drones contra la "residencia oficial" del presidente ruso en la región de Nóvgorod, y aseguró que todos fueron destruidos por la defensa aérea.

Lavrov anunció que Rusia ha elegido objetivos en Ucrania para "ataques de represalia" y que la "posición negociadora de Moscú será revisada".

Información en desarrollo.