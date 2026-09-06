Rusia y Ucrania tienen que hacer 'concesiones' para terminar la guerra, dice Witkoff

Kiev, Ucrania/El emisario estadounidense Steve Witkoff instó este domingo a Rusia y a Ucrania a hacer "concesiones" para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

"Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo", afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras reuniones en Kiev. "Es muy difícil, pero estamos decididos, nos importa y esperamos que todo esto conduzca a una solución diplomática", agregó.