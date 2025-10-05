Saldo de muertos en escuela colapsada en Indonesia sube a 37 Indonesia

El saldo de muertos por el colapso de una escuela en Indonesia subió el domingo a 37, luego de que los socorristas recuperaron más cuerpos sepultados bajo los escombros, informó el cuerpo de rescate.

"Para la mañana del domingo, el número de víctimas recuperadas era de 141 personas. De ellas, 104 estaban con vida y 37 estaban muertas", indicó en un comunicado Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Agregó que 26 personas continúan desaparecidas tras el colapso de la escuela islámica en la isla de Java, ocurrido el lunes cuando las personas se congregaban para las oraciones vespertinas. Nanang Sigit, jefe local de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, confirmó el saldo de 37 fallecidos.

Investigadores intentan determinar la causa sel derrumbe, aunque los primeros indicios apuntan a deficiencias en la construcción del edificio de varios pisos.