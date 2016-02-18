Santos suspende visitas de negociadores de FARC a Colombia

El gobierno de Juan Manuel Santos suspendió este jueves las visitas de los negociadores de las FARC a Colombia, que había autorizado el año pasado en el marco del proceso de paz con esta guerrilla en Cuba para acabar con medio siglo de conflicto armado.

"Por instrucciones del presidente de la República, las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas", dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

En una declaración desde la presidencial Casa de Nariño en Bogotá, De la Calle explicó que el jefe de Estado tomó la decisión tras comprobarse el incumplimiento de "una regla fundamental" de este acuerdo de visitas, permitidas con el fin de explicar en campamentos de las FARC los pactos alcanzados en la mesa de La Habana.

"En la última visita, el grupo encabezado por Iván Márquez ha violado las reglas de juego acordadas de no tener trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y armados en un evento público con la comunidad, en la plaza principal de un corregimiento