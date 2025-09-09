Macron nombra primer ministro al titular de Defensa, Sébastien Lecornu

El político de 39 años ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017 , pese a los múltiples cambios provocados por la inestabilidad política .

París, Francia/Sébastien Lecornu, nombrado este martes primer ministro francés, ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania, y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Emmanuel Macron.

El político de 39 años ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios provocados por la inestabilidad política.

En diciembre de 2024, ya estuvo en las quinielas para primer ministro, pero entonces François Bayrou, un viejo aliado de Macron de 74 años, persuadió al presidente de que él era la mejor persona para el puesto. El Parlamento lo rechazó.

El flamante primer ministro "es un fiel de Macron que no lo eclipsará. Su balance en Defensa es bastante bueno", destacó recientemente a AFP un diplomático, bajo condición de anonimato.

"Lecornu es el buen soldado que, además, no tiene demasiado carisma", subrayó un consejero ministerial. En 2022, animó activamente la campaña electoral que llevó a la reelección de Macron.

Este nieto de resistente, oriundo de Normandía, pensó durante un tiempo estudiar en la escuela militar de Saint Cyr, pero muy joven se lanzó en política, en las filas del partido de derecha de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy.

Tras unos inicios precoces —asistente parlamentario con 19 años, consejero de un ministro en 2008 y presidente de un departamento en 2015—, su consagración llegó cuando se unió a Macron en 2017.

“Rearme”

En junio de 2017 aterrizó en el gobierno, con 31 años. Desde entonces, ha ocupado carteras como Transición Ecológica, Territorios, Ultramar y Defensa, bajo seis primeros ministros diferentes.

El exalcalde de Vernon sumó puntos con Macron al organizar el Gran Debate, la gira de consultas locales que buscó desactivar las protestas de los chalecos amarillos (2018-2019).

Pese a su perfil discreto, este reservista de la gendarmería y amante de la Historia se destacó durante la guerra en Ucrania, ejecutando la política de rearme militar ordenada por Macron.

Con un presupuesto en aumento, Lecornu también trabajó en las garantías de seguridad a Ucrania, en la cooperación europea en industria militar (sobre todo con Alemania) y en las negociaciones para liberar a rehenes franceses capturados por Hamás en 2023 en Israel.

“Animal político”

Su experiencia con los chalecos amarillos podría ser clave ahora, cuando Francia enfrenta nuevas protestas y preocupación por la deuda pública, que ronda el 114 % del PIB.

En la Asamblea Nacional, logró un apoyo casi unánime a la Ley de Programación Militar 2024-2030, pese a la fragmentación política.

"Es apreciado en todas las bancas de la Asamblea", señaló un exmiembro de la comisión de Defensa, que lo describió como "un animal político".

Pero la gran incógnita es si logrará convencer a las oposiciones de izquierda y ultraderecha para evitar ser tumbado.

"Entiende rápidamente las cosas", pero "está más a la derecha que Bayrou", opinó un socialista.

Incluso, aunque el contacto con la ultraderecha ha sido tabú durante años, la prensa reveló que Lecornu cenó en varias ocasiones con Marine Le Pen.