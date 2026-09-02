Secretario de Energía de EEUU firmará en Caracas un inédito acuerdo petrolero

El pacto otorga a Washington el control mayoritario de 65,000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela en 17 campos del país.

Caracas, Venezuela/El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sellará el miércoles en Venezuela un inédito acuerdo que otorga a su país el control de la quinta parte de las gigantescas reservas petroleras venezolanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunció el viernes como el "mayor acuerdo petrolero de la historia".

El pacto otorga a Washington el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela en 17 campos del país.

Está previsto que Wright se reúna con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para firmar varios acuerdos en el Palacio de Miraflores, según informó él mismo tras su llegada a Caracas el martes por la noche.

Wright aseguró el miércoles en una entrevista con CNBC que la producción venezolana, actualmente de 1,2 millones de barriles por día (b/d), "superará los dos millones de b/d para finales de esta década".

El gobierno asegura que la producción de petróleo aumentó casi 30% desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Sin embargo, la cifra aún es lejana a los 3 millones de b/d que Venezuela llegó a producir a finales del siglo pasado.

Estos acuerdos "son para traer paz, oportunidades y prosperidad al pueblo de Venezuela y al pueblo de los Estados Unidos", dijo el secretario estadounidense durante un breve encuentro con la prensa tras su llegada a Caracas.

"Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que grandes inversiones fluyan hacia este país", agregó según un video divulgado en la cuenta de X del Departamento de Energía estadounidense.

Chevron duplica producción

Por su parte, la petrolera estadounidense Chevron, la primera productora de petróleo privada en Venezuela, anunció este miércoles acuerdos que le permitirán duplicar su producción en el país sudamericano de aquí a cinco años.

Estos acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado.

Gracias a ello, será posible "invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026", indicó la empresa petrolera.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ocupó la presidencia interina del país desde su captura el 3 de enero. Bajo la presión de Washington, impulsó poco después una reforma que abrió el petróleo y la minería al capital privado.

La presidenta interina ha dicho que la cesión de 17 campos petroleros en el marco de este gran acuerdo con Estados Unidos aportará a Venezuela ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años.

El lunes, la Casa Blanca difundió algunos detalles del complejo acuerdo para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.

Informó que el gobierno de Rodríguez otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera privada que opera en Venezuela, "concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles".

"Sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz", añadió el texto.

NABEP fue fundada por un inversor venezolano, Alejandro Betancourt, que se enriqueció con opacos negocios en los gobiernos chavistas de Hugo Chávez (1999-2023) y Nicolás Maduro y que ha enfrentado procesos legales en España y Suiza por lavado de dinero.