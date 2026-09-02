Harry Potter prepara un nuevo parque temático en Abu Dhabi y amplía su universo

La franquicia confirmó el desarrollo de tres áreas temáticas inspiradas en el Castillo de Hogwarts, el Callejón Diagon y el Bosque Prohibido dentro de Warner Bros. World Yas Island, en Emiratos Árabes Unidos.

El universo de Harry Potter continúa ampliando su presencia internacional con un nuevo proyecto que llevará algunos de sus escenarios más emblemáticos a Abu Dhabi.

El anuncio fue realizado durante la celebración Back to Hogwarts, que cada 1 de septiembre reúne a seguidores de la saga para conmemorar el regreso de los estudiantes a Hogwarts al comienzo de un nuevo curso escolar dentro de la historia creada por J.K. Rowling. La jornada también sirvió para presentar novedades relacionadas con televisión, productos y eventos especiales.

La expansión de Warner Bros. World Abu Dhabi fue anticipada mediante un video publicado en los canales oficiales de la franquicia. En las imágenes aparece el Ford Anglia volando sobre el complejo que albergará las nuevas atracciones. Los responsables del parque informaron que ofrecerán más detalles sobre el proyecto el lunes 7 de septiembre.

Con esta incorporación, Abu Dhabi se sumará a los destinos internacionales que han desarrollado experiencias basadas en el mundo mágico. Actualmente existen áreas temáticas de Harry Potter en parques ubicados en Orlando, Los Ángeles, Osaka y Beijing, convertidos en puntos de encuentro para seguidores de las películas y los libros.

Las novedades de Back to Hogwarts 2026 no terminaron con el anuncio del parque. La franquicia confirmó además una tercera temporada de ‘Wizards of Baking’, el programa de competencia culinaria inspirado en Harry Potter que volverá a contar con James y Oliver Phelps, actores conocidos por interpretar a los gemelos Fred y George Weasley en las películas.

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La nueva entrega de ‘Wizards of Baking’ llegará a HBO Max hacia finales de 2026. El formato combina desafíos de repostería con referencias, escenarios y elementos reconocibles del universo mágico, mientras los participantes elaboran creaciones inspiradas en la historia que convirtió a Hogwarts en uno de los lugares ficticios más populares de la cultura contemporánea.

Otro de los anuncios está relacionado con la serie de Harry Potter. Como parte de la estrategia de lanzamiento, se anticipó la presentación de nuevos sets de Lego inspirados en la producción, cuyo estreno está previsto para diciembre. También se confirmó que un nuevo avance relacionado con la serie será divulgado el 2 de septiembre.

La presencia de la franquicia se extenderá igualmente a una de las celebraciones más tradicionales de Estados Unidos. El universo mágico tendrá una carroza temática durante el desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias en Nueva York, llevando personajes, referencias visuales y elementos asociados con la saga a uno de los eventos televisivos más reconocidos de la temporada festiva.

El conjunto de anuncios refleja la expansión de Harry Potter hacia diferentes formatos de entretenimiento. Parques temáticos, producciones televisivas, concursos gastronómicos, juguetes y eventos masivos forman parte de una estrategia que mantiene activa la franquicia mientras nuevas producciones buscan acercar su historia a otra generación de espectadores.

La celebración Back to Hogwarts funciona cada año como una fecha central dentro del calendario de la comunidad de seguidores. Su referencia proviene directamente de los libros, donde cada 1 de septiembre los estudiantes viajan hacia Hogwarts para iniciar sus actividades académicas.

En 2026, la conmemoración dejó como principal novedad la llegada del mundo de Harry Potter a Abu Dhabi. Los próximos detalles del parque permitirán conocer cómo serán trasladados Hogwarts, el Callejón Diagon y el Bosque Prohibido al complejo de Yas Island.