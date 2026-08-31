Tom Felton vuelve como Draco Malfoy y compara su aspecto con el envejecimiento en Harry Potter

El personaje que creyó haber interpretado por última vez en King’s Cross continúa formando parte de su carrera, ahora con una apariencia adulta construida por el paso real del tiempo.

Quince años después de despedirse aparentemente de Draco Malfoy en el cine, Tom Felton ha vuelto a referirse a una de las escenas más recordadas de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2: el epílogo que mostró a los protagonistas casi dos décadas después y que obligó al equipo a imaginar cómo envejecerían.

El actor británico, de 38 años, recordó que la transformación de Draco no surgió únicamente de la imaginación de los responsables de caracterización. Para construir una versión adulta creíble del personaje, el equipo estudió fotografías de familiares del intérprete y analizó rasgos que podrían anticipar su apariencia futura.

“Eso significó fotografías de mis hermanos, tengo tres mayores, de mi padre, sus líneas del cabello y la complexión de sus rostros y a partir de eso, diseñaron cómo se vería Draco 19 años después”, explicó Felton en un video publicado en la cuenta de Instagram de Harry Potter.

La secuencia final de la película, estrenada en 2011, presentó a Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley y Draco Malfoy convertidos en adultos y padres. La historia los reunió en la estación londinense de King’s Cross, donde acompañaban a una nueva generación de estudiantes antes de abordar el tren hacia Hogwarts.

Con el paso del tiempo, Felton ha podido comparar aquella caracterización con su aspecto real. El actor aseguró que el Draco adulto de la película “parecía bastante injusta en comparación con la de Harry y Ron” y celebró tener ahora la oportunidad de “corregir eso” gracias a su regreso al personaje.

Felton considera que su apariencia actual resulta “algo más favorecedora que la que mostraron” en la última película. La comparación llega mientras interpreta nuevamente a Draco en Harry Potter and the Cursed Child, producción teatral de Broadway ambientada precisamente 19 años después de los acontecimientos narrados en el último libro.

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El regreso también ha transformado el significado que conserva de aquella despedida cinematográfica. Sobre la filmación en King’s Cross, recordó: “Obviamente, sabíamos que era el final. Eso no era un plató ni un estudio, lo grabamos en la estación de King’s Cross, así que fue genial. Es aún más genial que realmente pensara que ese sería el último día que iba a ser mago. Y aquí estoy. Harry Potter y yo compartimos camerino aquí en Harry Potter y el Legado Maldito en Broadway”.

En la obra, Draco es padre de Scorpius Malfoy, quien desarrolla una inesperada amistad con Albus Potter, hijo de Harry. Ambos jóvenes emprenden una aventura relacionada con viajes en el tiempo que termina generando consecuencias para sus familias y recuperando personajes y conflictos vinculados con la saga original.

Escrita por Jack Thorne, a partir de una historia concebida junto con J.K. Rowling y el director John Tiffany, la producción debutó mundialmente en Londres en julio de 2016. Considerada la octava historia del universo Harry Potter, fue además la primera concebida originalmente para el teatro.

La participación de Tom Felton como Draco Malfoy en Broadway fue extendida hasta el 3 de enero de 2027. El reparto incluye a John Skelley como Harry Potter, Trish Lindstrom como Ginny Potter, Emmet Smith interpretando a Albus Potter y Aidan Close en el papel de Scorpius Malfoy.