Shein busca recaudar 1,700 millones de dólares en salida a bolsa en Hong Kong

Shein, conocida por sus precios ultrabajos y su ropa de producción rápida, debuta en bolsa en este mercado asiático después de que sus planes de realizar esta operación en Nueva York y Londres se vieran obstaculizados por dificultades regulatorias.

Hong Kong, China/El gigante de la moda rápida Shein espera recaudar 1.700 millones de dólares en su esperada oferta pública inicial prevista para el martes en Hong Kong, lo que valoraría a la empresa minorista en línea en cerca de 26.300 millones de dólares, informó la compañía este lunes.

Shein, conocida por sus precios ultrabajos y su ropa de producción rápida, debuta en bolsa en este mercado asiático después de que sus planes de realizar esta operación en Nueva York y Londres se vieran obstaculizados por dificultades regulatorias.

La valoración de 26.300 millones de dólares está muy por debajo de los 98.200 millones de dólares que alcanzó durante las rondas de financiamiento privado en 2022.

La compañía, fundada en China en 2012, fijó el precio de sus acciones en 48,56 dólares de Hong Kong (6,20 dólares) según un documento presentado ante la Bolsa de Valores el lunes, por debajo del precio máximo de oferta que había anunciado inicialmente de 49,50 dólares hongkoneses.

Shein, actualmente con sede en Singapur, indicó que utilizará los fondos para mejorar sus capacidades tecnológicas y fortalecer su presencia internacional.

La empresa tiene la mayoría de sus fábricas en China, que cuenta con una vasta industria textil de bajo costo y una cadena de producción altamente eficiente, capaz de diseñar con enorme rapidez sus productos y de responder a las cambiantes tendencias en tiempo récord con una rotación de colecciones a precios muy bajos.

Además, se distingue por dirigirse a un público joven a través de sus redes sociales y asegura sus ventas con una cadena de comercio electrónico altamente desarrollada, que funciona en más de 150 países.

La plataforma recibe críticas frecuentes por su impacto ambiental y por fomentar una cultura de consumo excesivo que genera residuos y contaminación, ya que el sector textil representa casi el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.