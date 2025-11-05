Francia activa procedimiento para 'suspender' la plataforma Shein

Por otro lado, Shein también tiene programado abrir cinco tiendas en otras ciudades francesas como Dijon, Grenoble y Reims.

Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante asiático abriera en París su primera tienda física permanente en el mundo.

La empresa fundada en China en 2012 y con sede ahora en Singapur se encuentra bajo presión en Francia desde hace días por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, que la justicia investiga.

"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", anunció en un comunicado.

"Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas", agregó la nota del gobierno, sin dar más detalles.

La plataforma indicó este miércoles a AFP que suspenderá su "marketplace" en Francia, es decir, los productos ofrecidos en línea por vendedores terceros, "a raíz de las preocupaciones" suscitadas con algunos anuncios.

Muestra de la presión en Francia, la apertura de su primera tienda física permanente en los históricos grandes almacenes BHV en el centro de París se hizo bajo un importante despliegue policial.

- "Los tiempos han cambiado" -

Sin embargo, esto no desanimó a las cientos de personas que hacieron fila horas antes para ser los primeros en entrar, ya sea por curiosidad o convencidos por una marca que consideran accesible.

"Los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado", aseguró a AFP Mohamed Joullanar, un joven de 30 años que ya compra en Shein en línea.

"Nunca pensé en ir al BHV antes", dijo este estudiante marroquí. "Siempre escuché que era caro, productos de lujo. Pero ahora, gracias a Shein, estoy aquí".

La inauguración estuvo marcada también por las protestas en las inmediaciones de activistas por los derechos de los niños: "Protejan a los niños, no a Shein", rezaba uno de los carteles.

Los manifestantes distribuyeron también folletos denunciando el "presunto trabajo forzado", "contaminación" y "sobreproducción" de la moda impulsada por Shein, y llamaban a firmar una petición contra la tienda permanente.

Shein enfrenta críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida. Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron su llegada a Francia.

A pocos días de la apertura, surgió una nueva controversia por la venta en su plataforma de muñecas sexuales con apariencia infantil.

- "Hipocresía" -

A raíz de la venta de este tipo de muñecas, la fiscalía de París abrió investigaciones contra Shein, y también contra los minoristas en línea rivales AliExpress, Temu y Wish.

Las investigaciones se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores", precisó el ministerio público.

Los medios franceses publicaron una foto de una de las muñecas vendidas en la plataforma, acompañada de un pie de foto explícitamente sexual.

La muñeca mostrada medía alrededor de 80 centímetros de altura y sostenía un oso de peluche.

Shein se ha comprometido a "cooperar plenamente" con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales.

Su portavoz en Francia, Quentin Ruffat, atribuyó la venta de las muñecas a "un mal funcionamiento" en sus procesos y gobernanza.

Frédéric Merlin, el director de 34 años de la empresa SGM que opera BHV, admitió el martes que consideró cancelar la asociación con Shein tras el último escándalo, pero luego cambió de opinión.

Merlin dijo confiar en los productos de Shein que se venderán en sus grandes almacenes, y denunció una "hipocresía general" en torno al gigante asiático.

"Shein tiene 25 millones de clientes en Francia", subrayó Merlin a los medios BFMTV y RMC este miércoles.

El meteórico ascenso de Shein ha sido un problema para las empresas tradicionales de moda al por menor. Sus críticos temen que las perjudique aún más y se vean obligadas a despedir personal o cerrar.

Shein también tiene programado abrir cinco tiendas en otras ciudades francesas como Dijon, Grenoble y Reims.