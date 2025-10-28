Sheinbaum dice que México aún espera respuesta de España por abusos durante la Conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su gobierno aún espera una respuesta de España a la carta enviada en 2019 por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, exigiendo una disculpa por los abusos durante la Conquista.

El reclamo de López Obrador (2018-2024), correligionario de Sheinbaum, enfrió las relaciones entre México y España.

El rey Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.

La de López Obrador "era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo", dijo Sheinbaum el lunes en su habitual rueda de prensa matutina.

"Desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero que estábamos de acuerdo con la carta que había enviado el presidente López Obrador y pues todavía seguimos esperando esta respuesta", subrayó.

Sheinbaum se refirió al tema al ser consultada sobre el deseo expresado recientemente por la princesa Leonor, heredera de la corona española, de visitar México.

"¿Qué le diría a la princesa?", preguntó un periodista a la presidenta. "Bueno, vamos a ver", se limitó a contestar la mandataria quien, en el marco de la disputa diplomática, rechazó hace un año invitar a su investidura al rey Felipe VI.

Sheinbaum solo convocó al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. En protesta, Madrid declinó enviar un representante a la ceremonia.

Pese a ello, la mandataria subrayó que México mantiene el vínculo con España.

"No se ha roto ninguna relación (...) hay relaciones económicas, políticas, relaciones turísticas", aseguró.

En junio pasado, Sheinbaum consideró que el premio Princesa de Asturias de la Concordia que fue otorgado al Museo de Antropología mexicano era un "primer pasito" hacia una disculpa de España por la Conquista.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue reconocida la semana pasada con el premio Princesa de Asturias de las Artes por su mirada antropológica al mundo indígena de México.