Sismo de magnitud 6,1 sacude isla de Hokkaido en Japón

El sismo, de magnitud 6,1, se produjo poco antes de las 05H30 (21H30 GMT del domingo) en la región sur de Hokkaido, a una profundidad de unos 80 kilómetros.

Un fuerte sismo sacudió la isla japonesa de Hokkaido (norte) a primera hora del lunes, informaron las agencias de Estados Unidos y Japón, en el último de una serie de poderosos terremotos que han azotado la nación insular.

El sismo, de magnitud 6,1, se produjo poco antes de las 05H30 (21H30 GMT del domingo) en la región sur de Hokkaido, a una profundidad de unos 80 kilómetros, informaron tanto la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) como el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Aunque no se emitió ninguna alerta de tsunami, el terremoto ocurre menos de una semana después de que la JMA advirtiera de un aumento del riesgo de un megasismo —de magnitud 8,0 o superior— tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado el pasado lunes frente a la prefectura norteña de Iwate.