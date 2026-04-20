Starmer admite su error al nombrar embajador británico en EEUU a político vinculado a Epstein

Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, un funcionario de alto rango, asesor del Foreign Office, que estaba al frente de los servicios diplomáticos.

Londres, Reino Unido/El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, admitió el lunes en el Parlamento que no debería haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, por sus vínculos con el fallecido criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La presión sobre Starmer creció desde el viernes con nuevos llamamientos a su dimisión, tras ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.

"En el centro de todo esto, hay un juicio que tomé y que fue erróneo. No debería haber nombrado a Peter Mandelson", dijo Starmer ante el Parlamento.

"Asumo la responsabilidad de esta decisión y presento nuevamente mis disculpas a las víctimas de Epstein", insistió.

El primer ministro laborista se encuentra en una posición embarazosa desde hace meses debido a su decisión de nombrar a Mandelson, al que destituyó en septiembre pasado tras acusarlo de haber "mentido de manera reiterada" sobre sus vínculos con Epstein.

El diario The Guardian reveló la noche del jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto en enero de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes a Olly Robbins, un funcionario de alto rango, asesor del Foreign Office, que estaba al frente de los servicios diplomáticos.

Responsables del Foreign Office decidieron ir "en contra de la recomendación" de ese organismo, confirmó el viernes un portavoz del primer ministro, que afirmó además que ningún miembro del gobierno estaba al tanto de esos elementos.

El propio Starmer asegura que nadie le había informado sobre esa opinión desfavorable hasta la semana pasada.

"Si lo hubiera sabido, no habría seguido adelante con este nombramiento. Esa opinión debería haberme sido comunicada", sostuvo.