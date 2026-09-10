Suecia acude a las urnas para unas elecciones generales reñidas

Las últimas tres encuestas otorgaban a los cuatro partidos de izquierda y de centro alrededor del 50% de la intención de voto, frente a aproximadamente el 47% para las cuatro formaciones de derecha.

Estocolmo, Suecia/Tras una campaña dominada por temas de salud y poder adquisitivo en un contexto de seguridad cada vez más tenso, los suecos están llamados a votar este domingo en unas elecciones generales que se perfilan muy reñidas.

Durante varios meses, todo parecía decidido: las encuestas colocaban en cabeza, con una amplia ventaja, a la oposición de centroizquierda, liderada por los socialdemócratas de Magdalena Andersson.

Sin embargo, recientemente la coalición gubernamental de centro derecha del primer ministro conservador saliente, Ulf Kristersson, y su apoyo parlamentario, el partido antinmigración Demócratas de Suecia (SD), han reducido la brecha y, según los expertos, el resultado de la votación podría decidirse por estrecha diferencia.

"Todavía hay un poco de suspenso", destaca Jan Teorell, politólogo de la Universidad de Estocolmo, en declaraciones a la AFP.

Las últimas tres encuestas otorgaban a los cuatro partidos de izquierda y de centro alrededor del 50% de la intención de voto, frente a aproximadamente el 47% para las cuatro formaciones de derecha.

Desigualdades crecientes

El bloque de derecha se ha comprometido a continuar con su política de lucha contra la delincuencia, al tiempo que endurece las medidas en materia de inmigración.

Pero esta fórmula, que le permitió llegar al poder en 2022, hoy en día tiene dificultades para generar el mismo entusiasmo, según el politólogo.

Kristersson "llegó al poder con un programa centrado, sobre todo, en la lucha contra la delincuencia y la reducción de los precios de la energía. Sin embargo, la delincuencia y los precios de la gasolina han bajado y, por lo tanto, estos temas ya no figuran entre las principales preocupaciones de los votantes", explicó Teorell.

En un país donde las desigualdades no dejan de crecer, la izquierda ha anunciado su intención de aumentar los impuestos a los bancos y a las rentas altas para invertir en salud y educación, y brindar un apoyo financiero a los hogares.

"Creo que Suecia ha cambiado y que está mucho más dividida. (...). Hay que mejorar el sistema de salud y la protección social", insistió a la AFP Hanna Justine Hallbom, de 46 años, quien trabaja en la industria de la moda.

Para la líder de los socialdemócratas, el desafío es determinar "qué tipo de país debería ser Suecia".

La elección es entre "una Suecia (...), donde la gente tiene trabajo y donde podemos mejorar nuestro modelo de protección social" y "un país completamente diferente, con un gobierno dominado por los Demócratas de Suecia, un partido de extrema derecha fundado por neonazis", dijo Magdalena Andersson a la AFP durante un mitin de campaña.

Esta formación superó en 2022 al partido de Kristersson para convertirse en la segunda fuerza política, con alrededor del 20% de los votos.

¿La extrema derecha en el gobierno?

En caso de una nueva victoria del bloque de derecha, los Demócratas de Suecia esperan ingresar al gobierno por primera vez en su historia y no solo apoyarlo como lo han hecho durante cuatro años.

Ahora exigen carteras ministeriales. El primer ministro saliente se las ha prometido, en particular la de Inmigración. Unos días antes de las elecciones del 13 de septiembre, la fundación Expo, que documenta la evolución de la extrema derecha sueca, reveló que una empleada de los SD en el Parlamento había compartido en varias ocasiones propaganda prorrusa.

Ulf Kristersson, quien sobrevivió a una serie de escándalos durante su mandato, reaccionó enérgicamente.

"Estamos en plena guerra en Europa", declaró al diario Aftonbladet. "No podemos tener en el Parlamento a personas que difundan discursos prorrusos".