Brasil se dirige hacia una crisis institucional, avisa el partido opositor de izquierdas

En una entrevista con EFE, su presidente, Juliano Medeiros (35 años), aseveró que los primeros tres meses de la presidencia de Jair Bolsonaro son "peores" de lo que imaginaban.

"Estamos en vías de una crisis institucional de grandes proporciones y las salidas para esa crisis ya se discuten incluso entre los mercados financieros y el resto de clases dominantes", comentó Medeiros, cuya fuerza política cuenta con 10 diputados en el Congreso.

El líder del PSOL avisó además que si fructifican "las denuncias a miembros de la familia de Bolsonaro" se puede agravar aún más la situación, en alusión a las sospechas que pesan sobre los movimientos bancarios de un colaborador de Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente.

"Hay un gran malestar en la sociedad brasileña por la ineptitud del Gobierno para presentar salidas concretas a problemas que afligen al pueblo brasileño", agregó el presiente de la formación, que tiene afinidades con partidos de la nueva izquierda europea como Podemos en España, el Bloque de Izquierda en Portugal o la Francia Insumisa.

El dirigente concluyó que la administración Bolsonaro se dedica a "estimular conflictos y a lanzar ataques a adversarios" en vez de a gobernar.

"Se trata de un Gobierno muy conservador, muy reaccionario. Nos imaginábamos que tendríamos a un adversario con un proyecto claro, pero lo que hemos visto es un Gobierno con diferentes piezas que no se encajan".

Entre esas piezas, identificó al "núcleo" neoliberal del ministro de Economía Paulo Guedes; el judicial el ministro de Justicia y exjuez del caso "Lava Jato" Sergio Moro; el ideológico de la ministra de la Familia Damares Alves; y el militar, encarnado por el vicepresidente Hamilton Mourao.

"Creo que el núcleo militar es el más peligroso", advirtió Medeiros, en una referencia velada a la dictadura militar brasileña (1964-1985).

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ha adquirido notoriedad en los últimos tiempo por varias de sus figuras.

Entre ellas, destaca el diputado y activista del movimiento homosexual Jean Wyllys, quien se acaba de exiliar en Europa; la concejala de Rio de Janeiro Marielle Franco, asesinada hace un año por su activismo; y Erica Malunguinho, la primera diputada transgénero de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo.

Para Medeiros, estos nombres son un reflejo de la agenda renovadora del partido "en defensa de los derechos de las mujeres, de los negros, de las negras y del derecho a la vivienda".

Sin embargo, el dirigente pidió al principal partido de la oposición, el Partido de los Trabajadores (PT), un cambio de actitud para poder presentar un movimiento opositor de izquierdas cohesionado.

El presidente del PSOL deseó que el PT "deje de estar concentrado" únicamente en la liberación de su líder, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción hace casi un año.

"Tenemos críticas a la tramitación del proceso que llevó al expresidente Lula a prisión, lo que no significa que respaldemos todas sus políticas de Gobierno y lo que no quiere decir que no haya habido corrupción en gobiernos liderados por el PT", sostuvo.

Según Medeiros, el punto principal de combate de la izquierda ha de ser la reforma del sistema de pensiones que pretende acometer el Ejecutivo de Bolsonaro por la que busca ahorrar 265.000 millones de dólares en la próxima década.

"Hacer una reforma castigando a los que contribuyen es incorrecto, mientras a las grandes compañías se las exime de cargas tributarias", señaló.

El presidente del PSOL explicó que "hoy por hoy" la reforma no saldría adelante, debido a la tensión entre Bolsonaro, que encabeza el Ejecutivo, y el líder el Congreso, Rodrigo Maia.