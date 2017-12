Los ministros que serán investigados son Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; José Sarney Filho, de Medioambiente; Dyogo Oliveira, de Planificación; Mauricio Quintella, de Transportes; y Helder Barbalho, de Integración Nacional, de acuerdo con un comunicado del organismo.También serán objetos de la investigación los exministros Antonio Imbassahy, de la Secretaría de Gobierno, y Bruno Araújo, de Ciudades, quienes renunciaron recientemente a sus cargos.Los siete serán investigados con base a un reportaje publicado este lunes por el diario Folha de Sao Paulo que reveló que los implicados llevaron a familiares, amigos y hasta empresarios en vuelos oficiales.La norma que reglamenta el uso de los aviones oficiales no autoriza de manera expresa el embarque de personas sin cargo o función pública.En caso de que la Comisión de Ética identifique alguna irregularidad, los miembros que componen ese órgano podrán recomendar una sanción contra los ministros que puede ir desde su destitución hasta una suspensión temporal.No obstante, la decisión no es vinculante y el jefe de Estado no está obligado a acatar la sugerencia."La comisión entendió que es imperativo requerir esclarecimientos a esas autoridades. Que haya la debida justificación, si la hay, del uso de esas aeronaves y la presencia de esas personas extrañas a los órganos públicos en los viajes", dijo el presidente de la Comisión de Ética, Mauro Menezes, citado por medios locales.La citada comisión fue creada para velar por la conducta de los integrantes del Gobierno y analizar posibles conflictos de interés en el servicio público.