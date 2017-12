Consejo Legislativo de Ecuador admite a trámite el pedido de juicio político a Glas

Luego de cumplir "con el debido proceso y con los plazos que contempla la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa", el CAL "admite remitir a la Corte Constitucional el expediente de juicio político al vicepresidente Glas", señaló el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano.

Añadió que el dictamen de la Corte Constitucional se remitirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) para continuar con el trámite legal correspondiente.

El pasado miércoles, un tribunal de primera instancia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a seis años de prisión a Glas, quien recurrirá la decisión.

En la sesión de este domingo hubo "humo blanco" y se admitió el juicio político con "cuatro votos a favor (con mi voto) y 0 en contra", escribió en Twitter el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres.

Y añadió que la Corte Constitucional "deberá sortear y dictaminar para que se active la fiscalización".

Poco antes de conocerse la decisión del CAL, la legisladora oficialista Soledad Buendía, se retiró de la reunión.

"Me retiro de sesión del Cal manifestando mi oposición al juicio político a Jorge Glas no se cumplen los requisitos del Art. 129 de la Constitución. No puedo legitimar con mi presencia una injusticia", informó en su perfil de Twitter.

Al conocer la decisión, la asambleísta de oposición, Cristina Reyes, escribió en esa red social: "Hicieron las cosas tan premeditadamente lento que Glas quedará destituido el 3 de enero por el paso del tiempo no por censura de Asamblea Nacional. El juicio político lo aprueban para salvar los muebles".

Glas está en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre en la cárcel 4 de la capital ecuatoriana.

Poco después de su ingreso en prisión preventiva, el jefe de Estado, Lenín Moreno, encargó la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña en tanto se prolongara la ausencia de Glas, plazo que de acuerdo a la ley, dura un máximo de 90 días.