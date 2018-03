Falcón continúa campaña por la presidencia en una ciudad bastión del chavismo

Falcón recorrió la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, en el oeste del país caribeño, tierra natal del líder de la "revolución bolivariana", el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y gobernado durante las últimas dos décadas por el padre y los hermanos del exjefe de Estado.

El exchavista, que saltó hace algunos años del oficialismo a ser uno de los principales líderes de la oposición, visitó el mercado público de la ciudad, y algunos de los principales barrios pobres del estado, donde fue recibido por unas cientos de personas.

El candidato quedó a la mitad de una entrevista en una de las principales emisoras tras el corte abrupto del servicio eléctrico, y aunque el racionamiento y los cortes de electricidad son frecuentes en Barinas, Falcón acusó al presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro, de "sabotear" su campaña.

"Nicolás no es que saboteas la campaña, es que diariamente nos saboteas la vida a todos", escribió en la red social Twitter luego de su salida del aire.

Falcón, líder del partido Avanzada Progresista, se lanzó a la lucha electoral sin el apoyó de la principal alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor fuerza política en contra del Gobierno, que decidió no participar en las elecciones.

La MUD no solo no participará por considerar que las elecciones son un "fraude" organizado por el Gobierno para legitimarse, sino que ha llamado a los electores a no acudir a las votaciones, un llamado que afecta directamente la campaña de Falcón.