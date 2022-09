¿Qué se sabe del atentado contra la vicepresidenta argentina Kirchner?

Buenos Aires, Argentina/A cinco días del atentado fallido contra la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner, aún se desconocen las motivaciones del agresor y se investiga el entorno del detenido y su novia.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Poco antes de las 9 de la noche del jueves pasado, Cristina Kirchner, de 69 años, regresaba a su casa desde el Senado, del que es presidenta. Allí la esperaba un grupo de simpatizantes para expresarle respaldo.

Mientras saludaba y firmaba ejemplares de su libro 'Sinceramente', un brazo surgió por encima de los hombros apuntando con una pistola a menos de un metro de su cabeza.

Todo fue confusión. Kirchner al parecer no se dio cuenta de que había sido apuntada por el arma y siguió autografiando libros.

Los militantes retuvieron al agresor. La pistola fue encontrada en el piso en el lugar y llevada por la policía. El material genético del agresor fue hallado en el gatillo, la correderera y empuñadura de la pistola, según una fuente de la investigación.

El agresor usó una pistola Bersa calibre 32. Estaba apta para ser detonada. Tenía cinco balas en el cargador pero ninguna en recámara. El atacante accionó el martillo y aparentemente gatilló pero no se disparó un proyectil. No se determinó aún por qué no salió la bala. En un allanamiento a su casa se encontraron 100 balas de 9 mm.

¿Quién es el atacante?

El atacante fue indentificado como Fernando Andrés Sabag Montiel de 35 años y de nacionalidad brasileña, hijo de una argentina y un chileno. Vive desde pequeño en Argentina.

No tenía ocupación formal conocida, pero había trabajado como chofer de aplicaciones de autos de pasajeros. En los últimos tiempos, junto a su novia, hacían y vendían algodón de azúcar.

En 2021 había tenido una causa luego cerrada por portación ilegal de arma blanca, un cuchillo de 35 centímetros de largo.

En las redes sociales, aparece en múltiples selfies bajo diferentes apariencias: cabellos cortos, largos, con o sin barba, con o sin anillos, exhibiendo tatuajes asociados a la simbología nazi. El tatuaje de la mano que aparecen en los videos del ataque coinciden con los que muestra en las selfies.

Según el abogado de Kirchner, Gregorio Dalbón, el agresor no actuó solo. "Puedo adelantar que hay más personas implicadas", dijo el domingo horas antes de que fuera detenida la novia del atacante. Precisó que los otros posibles implicados "no son personas públicas, son como era este chico".

¿En qué punto está la causa?

Caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa, la causa está bajo secreto de sumario, en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti junto al fiscal Carlos Rívolo.

La magistrada tomó el testimonio de la vicepresidenta, que pidió ser querellante en la causa. Una treintena de testigos, policías y custodios desfilaron ante el juzgado para aportar datos. El detenido se negó a declarar.

El teléfono celular del agresor, ya en manos de los investigadores, aparentemente quedó bloqueado sin haberse rescatado los datos internos, lo que generó polémica. Las tarjetas SIM y la memoria externa están siendo analizadas.

La novia de Sabag, Brenda Uliarte de 23 años, fue arrestada el domingo a la noche en una estación de tren en Buenos Aires. Su teléfono también está siendo analizado.

La mujer fue identificada en los videos cerca de donde Sabag Montiel intentó matar a la vicepresidenta, contrariamente a lo que ella había declarado. En una entrevista en Telefé tras el atentado la joven había dicho que no lo había visto 48 horas antes del ataque.

Una tía de la joven, de nombre Sandra, declaró este martes a la prensa en medio de sollozos que la joven "no es capaz de esto" y que fue manipulada. Cuatro amigos de la pareja declararon como testigos y sus teléfonos celulares están siendo analizados.