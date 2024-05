Bolivia enfrenta bloqueos por escasez de dólares que el gobierno niega

La Paz, Bolivia/Transportistas de carga internacional y comerciantes bloquean este lunes con camiones varias vías que conectan con Perú y Chile, para denunciar una escasez de dólares que el gobierno niega.

"Hoy iniciamos nuestras movilizaciones, por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinido con cierre de fronteras", advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro, en declaraciones a la prensa.

Los bloqueos se registran en al menos nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del gobierno.

Los manifestantes estacionaron sus camiones bloqueando el paso en ambas direcciones en diferentes carreteras, y en Oruro levantaron barricadas con tierra y piedras, según imágenes de la televisión.

Simultáneamente, comerciantes marcharon en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí. Ambos gremios denuncian la falta de dólares y la consecuente caída de las importaciones, y en el caso de los transportistas, el alza en los precios de los repuestos.

Desde el año pasado Bolivia registra una menor entrada de divisas por una disminución de las ventas del gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020.

El gobierno de Luis Arce debió echar mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.

Según los gremios que protestan contra Arce, los bancos privados y estatales están restringiendo la entrega de dólares.

"Nuestro sector está alarmado y va hacerse respetar. No hay dólares", señaló el dirigente de los comerciantes, César Gonzales.

Sin embargo, el gobierno de Arce negó este lunes una escasez de divisas y apuntó al sistema financiero y a los especuladores.

"Hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares", afirmó el ministro de Economía, Gonzalo Montenegro.

En el mercado informal, el billete verde se negoció este lunes a 8 y hasta 9 bolivianos por dólar, cuando la tasa oficial que fija el Banco Central de Bolivia es de 6,96 bolivianos. Sin embargo, la AFP pudo constatar que en varias casas de cambio en La Paz no se ofrecía la divisa estadounidense.

Según un informe del ministerio de Economía, la banca tiene "258 millones de dólares disponibles".

Las autoridades también creen que las protestas responden a motivaciones políticas.

El ministro boliviano de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló directamente al expresidente Evo Morales, exaliado del gobierno, de haber dado "la instrucción" de bloquear carreteras.

Morales y Arce se disputan la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025.