Candidata Keiko Fujimori propone 'jueces sin rostro' contra el crimen en Perú

Durante la tercera fecha de un ciclo oficial de debates que durará hasta el 1 de abril debido al número récord de 35 candidatos, la postulante prometió un gobierno de "mano dura" contra el crimen.

Lima, Perú/La candidata derechista Keiko Fujimori, que lidera los últimos sondeos para las presidenciales del 12 de abril en Perú, propuso este miércoles instalar tribunales anónimos para juzgar a delincuentes, una práctica que décadas atrás obligó al gobierno a indultar a cientos de presos por juicios sin garantías

Durante la tercera fecha de un ciclo oficial de debates que durará hasta el 1 de abril debido al número récord de 35 candidatos, la postulante prometió un gobierno de "mano dura" contra el crimen.

La inseguridad causada por el sicariato y la extorsión es la principal preocupación de los peruanos, que han visto escalar la cifra anual de homicidios de 1.000 a 2.600 entre 2018 y 2025.

"Para luchar contra la delincuencia, si es que tenemos que retirarnos de la Corte" Interamericana de Derechos Humanos, "sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro", afirmó la candidata de del partido Fuerza Popular, de 50 años.

La práctica fue utilizada durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), para garantizar la integridad de los magistrados que juzgaban casos de presunto terrorismo. Las denuncias por falta de garantías de juicios justos obligaron al entonces mandatario a conformar una comisión que tramitó cientos de indultos.

"Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen", dijo Keiko Fujimori, que compite por cuarta vez en una elección presidencial.

La derechista fue el principal blanco de críticas de los participantes.

Uno de sus contendores, el sociólogo Jorge Nieto, cuarto en las últimas encuestas, le recordó que su partido impulsó desde el Congreso normas que según la Fiscalía afectaron mecanismos de investigación criminal, ante la mirada fija de la candidata.

Entre las propuestas de otros candidatos está la de crear un "comando de aniquilamiento" contra la criminalidad y agregar a la legislación peruana la pena de muerte, una medida que Fujimori descartó implementar.

Fujimori concentra el 11% de la intención de voto, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga con 10%, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos.

La hija del exgobernante se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta. Debutó en política en 2006, cuando fue elegida congresista con la votación más alta del país.