Cinco detenidos en Perú por una red internacional de pornografía infantil

El caso surgió a raíz de una alerta internacional brindada por la policía de Colombia, quienes informaron sobre unos números telefónicos de Perú que compartían contenido explícito e ilegal en el chat grupal, informó la policía.

La policía detuvo este jueves en Perú a cinco personas acusadas de pertenecer a una organización internacional de pornografía infantil con presencia en Europa y América, informó a la AFP la institución.

El operativo se realizó en la madrugada en tres distritos de Lima y en las regiones de Tacna y San Martín.

"Se ha capturado a cinco personas que son integrantes de esta red internacional dedicada a la pornografía infantil", dijo a la AFP el general Eric Ángeles, jefe de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia.

"Dentro de esta red criminal se ha identificado a 142 personas de 13 países, tanto de América como de Europa", que accedieron a contenido sexual a través de un chat grupal en una aplicación de mensajería, indicó el oficial.

Ángeles señaló que en el operativo policial se encontraron videos de menores de 14 años. Las imágenes se almacenaban para ser difundidas en un canal de WhatsApp administrado por una persona de nacionalidad nicaragüense, según las investigaciones.

El caso surgió a raíz de una alerta internacional brindada por la policía de Colombia, quienes informaron sobre unos números telefónicos de Perú que compartían contenido explícito e ilegal en el chat grupal, informó la policía.

Perú sanciona con penas de hasta 15 años de cárcel los delitos de pornografía infantil.