Defensa de Bolsonaro pide 'nulidad' de juicio por golpismo

Los abogados protestaron la decisión de Moraes y anticiparon que recurrirían. Es el segundo recurso intentado por la defensa, tras un primero que fue rechazado.

Brasil/La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la Corte Suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

El exmandatario, de 70 años, cumple su condena en dependencias policiales en Brasilia.

El martes, la corte suprema "firme" la sentencia, una decisión tomada por el juez Alexandre de Moraes y avalada por el resto de la primera sala del supremo.

El líder de extrema derecha permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en la sede de la Policía Federal de la capital brasileña.

Se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado pasado fue transferido a prisión preventiva por "riesgo de fuga", tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

Sus abogados niegan que haya intentado evadirse y han pedido prisión domiciliaria para el expresidente, aquejado de problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral.

La defensa del exmandatario alegó que el incidente obedeció a un estado de "confusión mental" inducido por medicamentos, una explicación rechazada por el alto tribunal.

La Corte Suprema halló culpable a Bolsonaro de liderar una organización criminal para invalidar las elecciones de 2022 e impedir la investidura del presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyos entre los altos mandos militares.

Lula consideró el miércoles que Brasil dio una "lección de democracia" con el histórico juicio, el primero que condena a los responsables por una trama golpista en Brasil.

Bolsonaro es el cuarto expresidente brasileño preso desde el fin de la dictadura en 1985. Entre ellos figuran Lula (2003-2010, 2023-actualidad) y Fernando Collor de Mello (1990-1992), ambos por casos de corrupción.