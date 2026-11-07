Detienen en Argentina a sospechoso de amenazar de muerte al papa León XIV antes de su visita oficial

León XIV llegará este domingo a las 4:30 p.m. al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay.

Una persona fue detenida en Argentina por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV, a pocas horas de que el pontífice inicie una visita oficial al país, prevista para este domingo 8 de noviembre.

La detención fue confirmada este sábado 7 de noviembre por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que informó que el procedimiento se realizó en menos de 24 horas desde que las autoridades tuvieron conocimiento de las amenazas.

Según el organismo, la información recopilada por su Subsecretaría de Operaciones fue remitida a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que intervino en el operativo por orden de la Justicia Federal.

¿Qué se sabe sobre la persona detenida por amenazar al papa León XIV?

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. Hasta el momento, las autoridades argentinas no han revelado la identidad de la persona arrestada ni el lugar donde se produjo su detención.

Tampoco se ha precisado cómo fueron realizadas las amenazas, cuál era su contenido específico o si se han presentado cargos formales.

La SIDE destacó la coordinación entre los organismos de inteligencia, la Policía Federal y las autoridades judiciales para actuar antes de la llegada del pontífice.

Papa León XIV llegará a Argentina este domingo 8 de noviembre

La detención ocurre en medio de los preparativos de seguridad para la primera visita de un papa a Argentina en 39 años. De acuerdo con la agenda anunciada, León XIV llegará este domingo a las 4:30 p.m. al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay.

Su permanencia en territorio argentino se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú.

Durante su visita, el pontífice tiene previsto reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada, además de participar en encuentros con autoridades nacionales, representantes diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil.

Misas y actividades públicas durante la visita del pontífice

La agenda papal contempla celebraciones religiosas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, así como actividades con jóvenes, trabajadores y representantes de distintas confesiones religiosas. Entre los actos programados figuran un homenaje en la Plaza San Martín, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El Gobierno argentino declaró la visita de interés nacional mediante el Decreto 1103/2026 y estableció disposiciones especiales para facilitar el desarrollo de las actividades. Las autoridades mantienen las medidas de prevención y vigilancia para garantizar la seguridad del pontífice y de las personas que participarán en los actos públicos.

**Con información de www.infobae.com**