EEUU interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de semana un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

venezuela/Estados Unidos interceptó un nuevo buque tanquero frente a las costas de Venezuela, según reportes el sábado de varios medios de ese país, en momentos en que Donald Trump acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero.

Citando a un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado y a dos personas del sector petrolero de Venezuela, The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.

CNN reportó que la operación fue apoyada por el ejército de Estados Unidos y ocurrió en aguas internacionales.

No estaba claro de inmediato si la embarcación incautada estaba sujeta a sanciones estadounidenses.

Consultados por la AFP, la Guardia Costera estadounidense y el Pentágono se negaron a comentar esta información, y remitieron las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de semana un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. En una entrevista difundida el viernes, Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de encabezar una red de narcotráfico y ha multiplicado las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre Caracas. Maduro niega las acusaciones en su contra.

El 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, que, según la secretaria de Justicia de Estados Unidos, estaba involucrado en el transporte de petróleo venezolano sancionado hacia Irán.

Estados Unidos lleva meses construyendo un importante despliegue militar en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en América Latina, pero con un énfasis particular en Venezuela.

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre. Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.