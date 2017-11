Las elecciones de alcaldes reactivan las pugnas entre los poderes en Venezuela

El llamado a elecciones de alcaldes para el próximo mes de diciembre reactivó el enfrentamiento entre los poderes en Venezuela, donde el Parlamento anunció hoy que debatirá cómo recuperar la integridad del Poder Electoral, mientras la Fiscalía abrió una investigación a aquellos que llaman a no votar.

Después de que la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones municipales, la Cámara venezolana, de mayoría opositora, informó hoy que debatirá "en los próximos días" cómo poner fin al "secuestro" del CNE por parte del oficialismo.

El diputado opositor Juan Guaidó, presidente de la comisión del Parlamento designada para nombrar nuevos rectores del Poder Electoral, informó este miércoles que se trata además de establecer condiciones mínimas para los comicios y cambiar el sistema electoral.

"Tenemos que ir muy específicamente a las condiciones justas necesarias para poder elegir libremente hoy en Venezuela, llevarlas a la comunidad internacional y presionar internamente a través de ella", declaró Guaidó.

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció graves irregularidades y fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre y la mayor parte de los partidos que la componen no acudirán a las municipales por considerar que no existen garantías mínimas para un proceso justo.

Con una MUD resquebrajada tras la derrota electoral de octubre, los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), de Henrique Capriles y Leopoldo López respectivamente, pidieron hoy que se conforme una oposición "coherente" para aglutinar a los críticos del Gobierno y lograr la salida del presidente Nicolás Maduro.

Los dirigentes de PJ y VP hicieron esta reivindicación en un acto desde el estado occidental de Zulia del que fue protagonista el gobernador electo de esta región, Juan Pablo Guanipa, que ha sido despojado de su cargo tras negarse a juramentarse ante la plenipotenciaria Constituyente como lo exigía Maduro.

"Esta lucha no es por un cargo, es por cambiar a Venezuela y hagan lo que hagan no nos vamos a arrodillar porque no nos vamos a someter a una dictadura", dijo el coordinador de VP, Freddy Guevara.

A diferencia de Guanipa, los otros cuatro gobernadores opositores electos, todos del partido Acción Democrática (AD), aceptaron supeditarse a ese suprapoder y sí pudieron asumir sus cargos, pero esta subordinación provocó una profunda fractura en la MUD.

Además, tras el presunto fraude en las regionales, tanto PJ como VP, entre otros tantos de la alianza, anunciaron que no participarán en las elecciones de alcaldes por considerar que no están dadas las condiciones ni las garantías electorales.

Por el contrario, estas organizaciones se han puesto como objetivo luchar por un nuevo CNE que le dé esas garantías, pues acusan al árbitro electoral de ser un "brazo político" del Gobierno de Maduro.

En ese sentido, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió hoy al CNE que tome medidas contra Voluntad Popular y Primero Justicia por supuestamente llamar a no votar.

El jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, solicitó en nombre del PSUV y basado en los artículos 166 del Código Penal y 75 y 79 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales "que preserve en extremo el derecho" de los venezolanos a votar.

Rodríguez solicitó además al ente que "tome medidas establecidas en la Constitución y las leyes contra aquellos partidos que impidan los derechos políticos de los ciudadanos".

Ante esto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy que abrirá una investigación a los líderes opositores que han decidido no acudir a los comicios municipales de diciembre por no confiar en el Poder Electoral, quienes, según señala, podrían estar incurriendo en un delito de "conspiración".

Saab explicó que el Ministerio Público prepara una "investigación formal en contra de varios ciudadanos que han hecho este llamado público, no solo a desconocer las instituciones de manera sistemática y reiterada, sino también de llenar de sangre este país a través de un clima de violencia".

Entretanto, este miércoles culminó el plazo para que las organizaciones políticas registraran en el sistema automatizado las postulaciones de aquellos que quieran ser candidatos en los comicios municipales de diciembre.