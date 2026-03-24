Fiscalía de Colombia investiga denuncias de acoso sexual contra periodistas

Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha obtenido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

La fiscalía de Colombia anunció el martes la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un "Me Too" en el periodismo colombiano.

Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del director principal de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, que intimidó a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023.

El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtags #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales.

Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha obtenido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.