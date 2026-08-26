FMI aprueba línea de crédito por USD 11.800 millones para Chile

La junta del Fondo Monetario Internacional aprobó el miércoles una línea de crédito flexible a dos años por 11.800 millones de dólares a Chile, reduciendo el monto disponible respecto a un acuerdo anterior.

Originalmente, a Chile se le había concedido una línea de crédito bajo un acuerdo similar en mayo de 2020, por cerca de 24.000 millones de dólares.

La medida se ha renovado cada dos años, pero con montos cada vez menores, en línea con la menor necesidad de fondos por parte de Chile, dijo el FMI.

Aun así, riesgos externos elevados han significado que Santiago requiera acceso a la línea de crédito en caso de una emergencia.

Un pronunciamiento del FMI dijo que el gobierno chileno trataría el acuerdo como "preventivo".

"El crecimiento económico de Chile se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera, compensada en parte por los mayores precios del cobre", dijo Kenji Okamura, subdirector gerente del Fondo.

"La economía chilena sigue expuesta a elevados riesgos externos, y su perspectiva está condicionada por la persistencia de las hostilidades en Medio Oriente, la continuidad de las tensiones comerciales, una desaceleración del crecimiento en socios comerciales clave o correcciones desordenadas relacionadas con una reconsideración de las ganancias de productividad impulsadas por la IA", agregó.

Los programas de líneas de crédito flexibles están diseñados para la prevención de crisis y son diferentes a otros programas del FMI, que generalmente vienen acompañados de criterios de reforma estructural para que se puedan desembolsar los fondos.