Heredero de Pedro Castillo y millonario fan de Trump disputan cupo al balotaje en Perú

Este lunes, con el 93,6% de las actas contabilizadas, Sánchez (12%) y López Aliaga (11,9%) estaban separados por apenas 14.000 votos.

Dos candidatos opuestos compiten voto a voto por un cupo en el balotaje presidencial de Perú: el izquierdista radical Roberto Sánchez, quien busca romper con el modelo económico liberal, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que promete mano dura contra el crimen.

El recuento parcial de los comicios del 12 de abril, marcados por retrasos y denuncias, coloca como favorita a la derechista Keiko Fujimori, con 17%.

Pero con miles de actas objetadas y cientos de miles de votos por contar, los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, y el segundo puesto del balotaje aún es una incógnita.

Este lunes, con el 93,6% de las actas contabilizadas, Sánchez (12%) y López Aliaga (11,9%) estaban separados por apenas 14.000 votos.

Sánchez, heredero político de Castillo

Montado en un caballo o con sombrero campesino, Roberto Sánchez, de 57 años, replica la fórmula ganadora que usó hace cinco años el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), de quien se considera heredero político.

Psicólogo y parlamentario, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el breve gobierno de Castillo, que terminó cuando este intentó disolver el Congreso y fue destituido.

Sánchez visita con frecuencia en la cárcel al exmandatario, recluido desde 2022 y condenado a 11 años de prisión por rebelión.

“Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial para indultarlo”, aseguró en una entrevista con la AFP.

Hijo de migrantes andinos —su madre de Ayacucho y su padre de Apurímac—, nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, un pueblo agrícola a 75 kilómetros al norte de Lima.

Lidera Juntos por el Perú, uno de los cinco partidos de izquierda que compitieron en la primera vuelta, que tuvo un récord de 35 candidatos.

“Está en las antípodas de López Aliaga”, señala el politólogo Arturo Maldonado. “Es un crítico del modelo económico”.

Perú es una de las economías más estables de Latinoamérica, con la inflación más baja de la región.

De ser elegido, Sánchez impulsará una nueva Constitución para reemplazar la actual, promulgada durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko Fujimori.

“Hay un inmenso deseo de cambio” entre las poblaciones marginadas, dijo, con las que espera redefinir al Perú como un “Estado plurinacional”, al estilo de Bolivia bajo Evo Morales.

Entre sus apoyos figura Antauro Humala, exmilitar que estuvo preso más de 17 años por un levantamiento armado que dejó cuatro policías muertos.

López Aliaga, religioso y trumpista

Católico conservador y empresario millonario, Rafael López Aliaga adoptó el apodo “Porky” por su parecido con el personaje Porky Pig.

De 65 años, es miembro del Opus Dei y practica el celibato.

Fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025, y postula por segunda vez a la presidencia. Con su nacionalismo cristiano y sus guiños a Donald Trump, el líder de Renovación Popular ha sido una de las figuras más visibles de la campaña.

Tras los retrasos en la votación, denunció lo que considera un “fraude electoral” y ofreció recompensas a quienes aporten pruebas, pese a que observadores internacionales han descartado irregularidades.

Ingeniero de formación, hizo fortuna en sectores como finanzas, hoteles y ferrocarriles.

En una entrevista reciente se definió como un “gerente cristiano, que se dedica a la política por amor” y promete combatir con mano dura la criminalidad.

“Todo venezolano que no esté al día legal en Perú, se me larga, se va para Venezuela. Vamos a ir de cacería, uno por uno”, lanzó en un discurso.

Entre sus propuestas están firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú, restablecer jueces sin rostro (anónimos), construir cárceles en la Amazonía y retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Al igual que Trump, es de la especie de políticos que uno no se los imagina moderándose”, sostiene el politólogo Carlos Meléndez.