León XIV recuerda la devoción de su padre a Santa Teresita durante visita a Uruguay

La parada en la parroquia Santa Teresita se produjo mientras el papa se dirigía a la localidad de Florida, donde celebró la eucarística por la festividad de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

Cerca de 2,000 fieles recibieron este domingo 8 de noviembre al papa León XIV en la parroquia Santa Teresita, ubicada en Juanicó, Uruguay, donde el pontífice realizó una breve visita antes de continuar su recorrido hacia Florida para celebrar una misa en honor a Nuestra Señora de los Treinta y Tres.

Durante su parada, León XIV ingresó al templo para un momento de oración y posteriormente salió al atrio para saludar a los asistentes, a quienes dirigió un mensaje sobre la importancia de mantener la fe durante las dificultades.

El pontífice también compartió un recuerdo personal relacionado con Santa Teresita del Niño Jesús, al revelar que su familia, especialmente su padre, mantenía una profunda devoción por esta santa.

León XIV recuerda la devoción de su padre a Santa Teresita

Durante su intervención, el papa expresó su satisfacción por visitar la parroquia, considerada la primera de Uruguay dedicada a Santa Teresita después de su canonización.

El encuentro tuvo un significado especial para León XIV debido al vínculo espiritual que su familia mantuvo con la santa desde su infancia.

Ante los feligreses, el pontífice destacó que la fe puede convertirse en una fuente de fortaleza, tanto en los momentos de alegría como en las situaciones marcadas por enfermedades, sufrimiento y otras dificultades.

Papa bendice a familias y objetos religiosos

Antes de continuar su recorrido, León XIV impartió una bendición a los presentes, sus familiares y los objetos religiosos que habían llevado, entre ellos rosarios.

También animó a los católicos a expresar sus creencias sin temor y a ponerlas en práctica mediante el servicio a los demás, la solidaridad y la convivencia. Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de fortalecer la vida espiritual y mantener la unidad entre las comunidades cristianas.

Visita a Juanicó forma parte de su recorrido por Uruguay

La parada en la parroquia Santa Teresita se produjo mientras el papa se dirigía a la localidad de Florida, donde tenía previsto presidir una celebración eucarística por la festividad de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Esta ceremonia marca la conclusión de su visita apostólica al país sudamericano, antes de continuar con las siguientes actividades de su gira internacional.