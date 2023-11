Marcha del Orgullo LGTBIQ+ en Buenos Aires con un fuerte mensaje político

Miles de personas marcharon este sábado desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso en Buenos Aires, en una edición de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ con un fuerte mensaje político en defensa de los derechos conquistados por ese colectivo.

A dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, la 32 Marcha del Orgullo fue convocada bajo diversos lemas y consignas, entre ellos "Ni un ajuste más, ni un derecho menos", "Por un orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", o en contra de "les (sic) antiderechos".

Las alusiones apuntan al candidato ultraliberal Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, señalados desde el oficialismo, que lleva como postulante a la Presidencia al ministro de Economía, Sergio Massa, de querer recortar derechos a los argentinos.

Milei señala, de su lado, que está en contra de la idea de que donde hay "una necesidad, nace un derecho".

Durante el recorrido, participantes del evento coreaban cánticos en contra del candidato libertario y a favor del postulante oficialista, constataron periodistas de agencia internacionales. También pudieron leerse mensajes en pancartas, como "Orgullo sin FMI, saqueo ni iglesia" o "La deuda es con nosotres (sic)", en alusión al crédito por 44.000 millones de dólares que Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional y que debió renegociar para honrar sus pagos, en un contexto de fuertes dificultades económicas en la nación sudamericana.

Polémica

Argentina fue pionera en América Latina en aprobar una ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, en 2010. Recientemente, la economista Diana Mondino, cuyo nombre suena para eventual canciller si Milei resulta electo el 19 de noviembre, encendió la polémica en una entrevista con el canal televisivo LN+ cuando se le consultó sobre el matrimonio igualitario.

A la pregunta de si está "a favor" de esta alternativa, respondió: "Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar. Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. (...) Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, ¿por qué no?".

Su comparación recibió duras críticas de filas oficialistas y de activistas, en horas previas a la marcha en Buenos Aires. El evento de este sábado coincidió con las horas previas a la final de la Copa Libertadores que disputan Boca Juniors y el brasileño Fluminense en la ciudad de Rio de Janeiro, por lo que la marcha avanzó más rápidamente de lo previsto por los organizadores.