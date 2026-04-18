María Corina Machado pide a miles de venezolanos en Madrid prepararse para el regreso

La dirigente destacó el esfuerzo de la diáspora venezolana en España, uno de los principales destinos migratorios, donde viven cerca de 700 mil venezolanos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este sábado a miles de compatriotas reunidos en Puerta del Sol a prepararse para “el día del reencuentro y la construcción” de Venezuela.

Miles de venezolanos se congregaron en el centro de Madrid para ver por primera vez en años a Machado, quien salió del país en diciembre tras más de una década sin viajar al exterior, incluyendo un período en la clandestinidad.

“¡Para allá vamos!”, expresó ante la multitud que coreaba “elecciones, elecciones”. “Aquí estamos iniciando el regreso a casa”, añadió.

La dirigente destacó el esfuerzo de la diáspora venezolana en España, uno de los principales destinos migratorios, donde viven cerca de 700 mil venezolanos.

“Muchos de ustedes han encontrado aquí acogida, han trabajado, ahorrado, preparándose para ese día”, afirmó.

Machado subrayó que “todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre”, en referencia al período de gobierno del chavismo, encabezado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado en enero y trasladado a Nueva York para ser juzgado en una operación militar estadounidense, siendo reemplazado por una figura cercana a su gobierno, Delcy Rodríguez.

“Nos queda muy poco afuera”

Entre los asistentes estuvo Dayanna Padrino, venezolana de 37 años, quien aseguró que el regreso de millones de migrantes es “irreversible”.

“Tenemos la ilusión de volver a nuestro país y reconstruir la patria… creo que nos queda muy poco afuera”, expresó.

La manifestación en Sol fue el acto central de la visita de Machado a España, donde además recibió las llaves de la ciudad y ofreció una conferencia de prensa.

Confianza en Estados Unidos

Durante su intervención, Machado defendió su decisión de entregar su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump.

“No me arrepiento”, afirmó. “Hay un líder en el mundo que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump”.

Sobre su eventual regreso a Venezuela, indicó que mantiene conversaciones con Washington.

“Lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y entendimiento. Estados Unidos es fundamental para avanzar en una transición democrática”, sostuvo.

Críticas a Petro

Machado también criticó al presidente colombiano Gustavo Petro, quien propuso un gobierno de concentración entre la oposición y Delcy Rodríguez.

La dirigente rechazó esa iniciativa y acusó a ciertos actores de intentar frenar el proceso electoral.

“Delcy Rodríguez representa el caos, la violencia y el terror”, aseguró.

Por su parte, Petro anunció que viajará a Caracas el próximo 24 de abril, en lo que sería la primera visita de un líder latinoamericano tras la salida de Maduro del poder.