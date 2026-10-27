'Que nadie se entrometa' en la 'estabilidad' de Venezuela, advierte presidenta tras regreso de Machado

Una multitud le coreaba "¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!", y Rodríguez, de manera poco habitual, bailaba, saltaba y cantaba, según imágenes de la televisión estatal.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió a "sectores radicales" no entrometerse en la "estabilidad" del país, al comenzar una gira regional poco después del regreso de la líder opositora María Corina Machado.

La premio Nobel de la Paz estuvo en el exilio desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el galardón. El domingo apareció de forma sorpresiva en Barquisimeto, desde donde recorrió unos 400 kilómetros por tierra hasta Caracas acompañada de miles de seguidores que se volcaron a las calles a recibirla.

Este martes, Rodríguez comenzó una gira por los mismos estados por los que pasó Machado, en un recorrido multitudinario que calificó de "show".

"Que nadie se entrometa" en el proceso para preservar "la tranquilidad", "estabilidad" y "crecimiento económico" del país, dijo Rodríguez sin mencionar directamente a Machado ante una multitud en el estado Aragua.

"Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder", agregó la presidenta interina, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura del izquierdista Nicolás Maduro en enero.

Una multitud le coreaba "¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!", y Rodríguez, de manera poco habitual, bailaba, saltaba y cantaba, según imágenes de la televisión estatal.

"Yo aspiro que sectores radicales abandonen para siempre la violencia", indicó Rodríguez al cuestionar las protestas que brotan en el país por los constantes racionamientos eléctricos.

Durante el recorrido de Machado hasta Caracas, muchos de sus partidarios exigieron la convocatoria de elecciones presidenciales tras la caída de Maduro, cuya controvertida reelección en 2024 dejó una ola de represión con 28 muertos y más de 2.400 detenidos.